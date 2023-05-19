Цвет в интерьере: как устроить гармонию в каждой комнате

Если ваш дизайнер не может угодить вашим капризам, сделайте все сами

Цвет оказывает влияние на наше восприятие пространства, настроение, эмоции и стиль. Он играет гораздо более важную роль, чем может казаться, поэтому не стоит превращать свой дом в апартаменты "Пшонка стайл", а отнестись к подбору красок ответственно. Но как правильно подобрать цвет для разных комнат в вашем доме? Как создать гармоничную и уютную атмосферу с помощью цвета? Вот некоторые советы, которые помогут вам выбрать идеальную цветовую палитру для вашего интерьера.

1. Учитывайте функцию комнаты

Когда вы выбираете цвет для комнаты, прежде всего, подумайте о том, какая ее функция и какое настроение вы хотите создать в ней. К примеру, для спальни подходят спокойные и успокаивающие цвета, способствующие релаксации и сну. Такими могут быть голубой, зеленый, бежевый или лавандовый. Для гостиной подходят теплые и уютные цвета, стимулирующие общение и гостеприимство. Такими могут быть желтый, оранжевый, коричневый или красный. Для рабочей комнаты подходят свежие и энергетические цвета, улучшающие концентрацию и творческий потенциал. Такими могут быть белый, синий, фуксия или зеленый.

2. Используйте колесо цвета

Колесо цвета (цветовой круг) – это полезный инструмент для создания гармоничной цветовой схемы. Колесо цвета состоит из трех основных цветовых групп: первичных (красный, желтый, синий), вторичных (зеленый, оранжевый, фуксия) и третичных (цвета, как цвета в интерьере. Колесо цвета состоит из трех основных цветовых групп: первичных (красный), желтый, синий), вторичных (зеленый, оранжевый, фуксия) и третичных (цвета, образующиеся смешением первичных и вторичных) С помощью колеса цвета вы можете создать различные типы цветовых схем, гармонично сочетающихся между собой.

3. Выбирайте тип цветовой схемы

В зависимости от того, какие цвета вы выбираете на цветном колесе, вы можете получить различные типы цветовых схем. Вот некоторые из них:

Моноцветная схема – это когда вы используете один цвет в разных оттенках и насыщенностях. К примеру, голубой цвет в светлых и темных тонах. Эта схема создает спокойную и слаженную атмосферу, но может быть скучной без контрастных акцентов.

Аналоговая схема – это когда вы используете цвета, расположенные рядом на колесе цвета. К примеру, зеленый, голубой и фуксия. Эта схема создает живой и насыщенный эффект, но требует балансировки тёплых и холодных тонов.

Комплементарная схема – это когда вы используете цвета, которые расположены противоположно колесу цвета. К примеру, красный и зеленый. Эта схема создает контрастный и динамичный эффект, но нуждается в осторожности, чтобы не переборщить с насыщением.

Раздельно-комплементарная схема – это когда вы используете один цвет и два цвета, расположенные по бокам от его комплементарного цвета. К примеру, желтый и фуксия с голубым. Эта схема создает многогранный и интересный эффект, но также нуждается в гармонизации тонов.

Триадная схема – это когда вы используете три цвета, которые расположены на одинаковых расстояниях на колесе цвета. К примеру, красный, желтый и синий. Эта схема создает яркий и насыщенный эффект, но также нуждается в балансировке светлых и темных тонов.

4. Соблюдайте правила 60-30-10

Чтобы правильно распределить цвет в вашем интерьере, используйте простое правило 60-30-10. По этому правилу, 60% пространства должно быть в основном цвете, 30% – во второстепенном цвете и 10% – в акцентном цвете. Основной цвет – это тот, который создает фон и настроение комнаты. Это может быть цвет стен, пола или мебели. Второстепенный цвет – это тот, который дополняет основной и добавляет контраст. Это может быть цвет занавесок, ковров или подушек. Акцентный цвет – это тот, который привлекает внимание и делает акценты. Это может быть цвет ваз, картин или светильников.

5. Вдохновляйтесь природой

Если вы не уверены, как подобрать цвет для вашего интерьера, посмотрите на природу. Природа – это лучший дизайнер, знающий, как сочетать цвета гармонично и красиво. Вы можете вдохновиться цветом сезона, пейзажа, растений или животных. К примеру, вы можете создать осеннюю атмосферу с помощью коричневого, оранжевого и желтого цветов. Или вы можете создать морскую атмосферу с помощью голубого, белого и песочного цвета. Или вы можете создать тропическую атмосферу с помощью зеленого, розового и цвета фуксии.

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Подбор цвета в интерьере – это творческий и увлекательный процесс, который может изменить ваш дом и вашу жизнь. Когда вы выбираете цвет для вашего интерьера, учитывайте функцию комнаты, используйте колесо цвета, выбирайте тип цветовой схемы, соблюдайте правила 60-30-10 и вдохновляйтесь природой. Так вы сможете создать гармоничный, уютный и стильный интерьер для дома. Также следует правильно вешать картины, являющиеся неотделимой частью хорошего интерьера. Чтобы она висила ровно, существует простой лайфхак с вилкой. А если вы никак не можете добиться результата "как с картинки", читайте, какие предметы следует добавить.