Как правильно варить гречку, рис и другие популярные крупы: секреты приготовления

Все мы варим крупы, но не всегда помним, как правильно их готовить

Крупы – это не только вкусная и полезная еда, но и неотъемлемая часть украинской кухни. Они используются для приготовления первого и второго блюд, супов и гарниров. Но как правильно варить крупы, чтобы они были сочными, рыхлыми и не разваривались? Вот несколько советов для самых популярных в Украине круп: гречихи, риса, овсянки и гороха.

Гречка на из самых любимых круп украинцев. Она содержит много белка, витаминов и минералов, а также приятный ореховый вкус. Для приготовления гречихи нужно соблюдать следующие правила:

перед варкой гречку нужно промыть холодной водой и перебрать, удаляя мусор;

соотношение крупы и воды должно быть 1:2 (одна часть крупы на две части воды);

воду нужно довести до кипения, посолить по вкусу и добавить гречку;

убавить огонь и варить гречку под крышкой 15-20 минут до полного испарения воды;

снять кастрюлю с огня и дать гречке настояться под крышкой еще 10 минут;

перед подачей можно добавить масло или сметану.

Рис – это универсальная крупа, которая подходит к мясу, рыбе, овощам и фруктам. Она имеет много сортов, которые варятся по-разному. Основные типы риса – это длиннозернистый, среднезернистый и круглозернистый. Для приготовления риса следует следовать следующим советам:

перед варкой рис нужно промыть холодной водой несколько раз до прозрачности;

соотношение крупы и воды зависит от сорта риса: для длиннозернистого – 1:1,5; для среднезернистого – 1:2; для круглозернистого – 1:2,5;

воду нужно довести до кипения, посолить по вкусу и добавить рис;

убавить огонь и варить рис под крышкой 10-15 минут для длиннозернистого; 15-20 минут для среднезернистого; 20-25 минут для круглозернистого;

снять кастрюлю с огня и дать рису настояться под крышкой еще 10 минут;

перед подачей можно перемешать рис вилкой или ложкой.

Овсянка – это полезная и сытная каша, которая часто подается на завтрак. Она имеет много клейковины, которая облегчает пищеварение и очищает организм. Для приготовления овсяной каши следует придерживаться следующих шагов:

перед варкой овсянку нужно промыть холодной водой и перебрать, удаляя мусор;

соотношение крупы и воды должно быть 1:2 (одна часть крупы на две части воды);

воду нужно довести до кипения, посолить по вкусу и добавить овсянку;

убавить огонь и варить овсянку под крышкой 10-15 минут до мягкости;

снять кастрюлю с огня и дать овсянке настояться под крышкой еще 10 минут;

перед подачей можно добавить масло, молоко, сметану, сахар, мед, фрукты или ягоды.

Горох – это крупа, содержащая много растительного белка, волокна и витамина C. Она используется для приготовления супов, пюре и гарниров. Для приготовления гороха следует придерживаться следующих рекомендаций:

перед варкой горох надо замочить в холодной воде на 6-8 часов или ночью;

соотношение крупы и воды должно быть 1:3 (одна часть крупы на три части воды);

воду нужно довести до кипения, посолить по вкусу и добавить горох;

убавить огонь и варить горох под крышкой 40-60 минут до мягкости;

снять кастрюлю с огня и дать настояться гороху под крышкой еще 10 минут;

перед подачей можно добавить масло или сметану.

Как видите, приготовление популярных в Украине круп не сложно и не занимает много времени. Главное – соблюдать простые правила и выбирать качественные продукты. Крупы – это вкусная и полезная пища, которая придаст многообразие вашему рациону и обогатит ваш организм необходимыми веществами.

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