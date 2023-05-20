Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овнов ждут потери, а Весов, - свет в конце туннеля

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

В четвертую неделю мая многих ждут перемены и неприятности, однако у других наоборот выпадет отличный шанс для вложений и личностного роста.

Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 15 по 21 мая 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. В прямом положении она предупреждает о драме и серьезных разочарованиях, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Телец — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком на следующей неделе, — Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Близнецы — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она указывает на то, что в ближайшую неделю будет благоприятное время для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Рак — Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то вскоре это может хоть немного, но измениться.

Лев — Смерть

Не пугайтесь, на самом деле эта карта предрекает "смерть" старых устоев или пройденного этапа в жизни. Возможно, это будут карьерные или жилищные перемены, или Вы наконец просто сможете проститься со старыми душевными ранами и переродиться в эмоциональном плане. Не пытайтесь удержать старое, без него Вы почувствуете себя легче и свободнее.

Дева — перевернутая Четверка пентаклей

Карта предупреждает, что в ближайшие дни Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Весы — перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Скорпион — Король кубков

Это хорошая карта, которая обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что на следующей неделе Вы повстречаете кого-то особенного.

Стрелец — Маг

Эта карта говорит, что в ближайшую неделю Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Козерог — Паж пентаклей

В ближайшие дни Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также вскоре может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Водолей — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что скоро у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, начнете выздоравливать.

Рыбы — перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.