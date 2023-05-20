Что нужно сделать, чтобы рассада перца точно прижилась: советы для хорошего урожая

Вырастить щедрый урожай перца очень просто — главное придерживайтесь этих правил

Погода понемногу налаживается, и на улице становится все теплее и теплее, а это значит, то пришло время высадки рассады помидоров и перца. Если о томатах мы уже писали ранее, то теперь давайте поговорим о правильной посадке перца.

Как отмечает портал prostoway, чтобы перец хорошо прижился на грядке, нужно соблюдать правила посадки. Какие именно — рассказываем далее.

Как правильно высаживать рассаду перца

Первое, что нужно сделать, это выбрать участок, где перцы будут расти. Перед посадкой хорошенько полейте свою рассаду в контейнерах. Используйте чуть больше воды, чем обычно.

Затем выкопайте лунки и залейте их водой, и подождите, чтобы вода полностью впиталась. Посадите растение в лунку и присыпьте землей. По возможности замульчируйте. Спустя неделю после посадки не забудьте полить перец.

Стоит отметить, что желательно высаживать перец на расстоянии 40 см друг от друга, если это низкорослые сорта, если же это большие кусты — то на 50-60 см.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.