Пройдите тест и узнайте о себе немного больше

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Мандала — символ гармонии и целостности мира. Мандалы появились в Индии и стали помогать, монахам уравновешивать взаимосвязи духовного и материального миров. Предлагаем вам пройти простой ассоциативный тест по картинке, чтобы узнать самого себя немного больше.

Взгляните на представленные картинки мандалы и выберите ту, которая сразу привлекла ваше внимание. Подчиняйтесь своему подсознанию и интуиции.

Посмотрите на картинку и узнайте о своей личности:

Результаты теста:

1 — Вы – настоящий мыслитель, и относитесь к тем людям, которые хотят знать всё на свете. Но вы выбираете информацию, которую хотите получить, тщательно и со знанием дела. Вы не будете слушать сплетни, зато с удовольствием готовы часами наблюдать за какими-либо природными явлениями. Ваши мысли текут непрерывным и, порой, хаотичным потоком. Вам нужно научиться успокаивать свой разум. Займитесь йогой, медитациями, чаще принимайте расслабляющие ванны.

2 — В душе вы странник, не так ли? Эта мандала символизирует путешествия. Вы ведь мечтаете странствовать по миру? Конечно, путешествия любят многие, но с вами всё иначе – вы с удовольствием сделали бы путешествия не просто частью своей жизнью, а её смыслом. Или хотя бы своей работой. Не теряйте время даром, дерзайте. Кто знает, может это действительно ваше предназначение.

3 — Вы всегда в поисках новых впечатлений и нового опыта. Эта мандала напоминает вам о том, что не следует останавливаться на достигнутом. Ваш разум жаждет новых эмоций и впечатлений. Чего вам хочется попробовать именно сейчас? Конечно, тяга к новому иногда приводит вас к передрягам, но вы уверены, что оно того стоит. Что ж, новые впечатления – это прекрасно. Главное, держитесь подальше от азартных игр и веществ, дурманящих разум.

4 - У вас идет внутренняя борьба между материальным и духовным. Сейчас вы не очень хорошо понимаете, чего же именно хотите от жизни и задаётесь вопросами. Что для вас сейчас важнее? Деньги, заработок, крупные приобретения? Вас беспокоит тот факт, что вы много работаете и страдаете настоящим трудоголизмом. В этой гонке можно провести всю жизнь, но стоит ли тратить отпущенное вам время только на это? Только на работу и накопления? А где же сама жизнь?

5 — Вы – настоящий боец. Мандала символизирует опасность, энергию, страсть, силу. Вы привыкли ставить себе новые недостижимые цели, наполнять свою жизнь адреналином, ставить себе планку и перепрыгивать её. Но стоит ли так усложнять себе жизнь? Иногда следует присмотреться – может в скале, по который вы карабкаетесь, сдирая руки в кровь, уже выдолблена широкая лестница?

6 — Вы чувствительная личность. Эта мандала символизирует спокойствие, природу, гармонию. Наверняка вы любите природу, поля, леса и реки. Вы вдохновляетесь природой, ищите в ней подсказки. Прогуливаетесь и размышляете о смысле жизни. Вы романтичный и чувственный человек. Окружающим комфортно в вашем обществе, они заряжаются от вас внутренним спокойствием.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.