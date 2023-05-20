Почему нельзя выключать ноутбук кнопкой питания: эту ошибку делают многие "юзеры"

Будут очень плохие последствия

Некоторые пользователи ноутбуков не видят ничего плохого в том, чтобы выключать устройство с помощью кнопки питания. Однако такая привычка может значительно повредить ему и нанести серьезные повреждения.

Многие не осознают, что при нажатии на кнопку питания они фактически подвергают свое ноутбук "стрессу" и наносят ему серьезные повреждения. Об этом пишет obozrevatel.

Почему нельзя выключать ноутбук кнопкой питания

Это может негативно сказаться на неоконченных сеансах открытых программ в системе. Возникает высокий риск повреждения программ и файлов, которые не были правильно закрыты.

Внезапное прерывание работы ноутбука может повредить жесткий диск, особенно его поверхность. При накоплении большого количества повреждений диск будет изношенным и потребует замены.

В серьезных случаях может потребоваться переустановка операционной системы. Ноутбук может начать зависать и работать некорректно.

Как правильно выключать ноутбук

Нажимаем на значок Windows в нижнем левом углу экрана, наводим курсор на значок выключения и выбираем "Завершение работы". Если нужно перезагрузить, выбираем "Перезагрузка".

Ранее "Телеграф" писал, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Также мы рассказывали, почему часто ломается ноутбук.