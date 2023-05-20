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Почему нельзя выключать ноутбук кнопкой питания: эту ошибку делают многие "юзеры"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Ни в коем случае нельзя выключать ноутбук нажатием на кнопку питания Новость обновлена 20 мая 2023, 13:35
Ни в коем случае нельзя выключать ноутбук нажатием на кнопку питания. Фото freepik.com

Будут очень плохие последствия

Некоторые пользователи ноутбуков не видят ничего плохого в том, чтобы выключать устройство с помощью кнопки питания. Однако такая привычка может значительно повредить ему и нанести серьезные повреждения.

Многие не осознают, что при нажатии на кнопку питания они фактически подвергают свое ноутбук "стрессу" и наносят ему серьезные повреждения. Об этом пишет obozrevatel.

Почему нельзя выключать ноутбук кнопкой питания

  • Это может негативно сказаться на неоконченных сеансах открытых программ в системе. Возникает высокий риск повреждения программ и файлов, которые не были правильно закрыты.
  • Внезапное прерывание работы ноутбука может повредить жесткий диск, особенно его поверхность. При накоплении большого количества повреждений диск будет изношенным и потребует замены.
  • В серьезных случаях может потребоваться переустановка операционной системы. Ноутбук может начать зависать и работать некорректно.

Как правильно выключать ноутбук

  1. Нажимаем на значок Windows в нижнем левом углу экрана, наводим курсор на значок выключения и выбираем "Завершение работы".
  2. Если нужно перезагрузить, выбираем "Перезагрузка".

Ранее "Телеграф" писал, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Также мы рассказывали, почему часто ломается ноутбук.

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