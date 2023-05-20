Укр

Свекла вырастет вкусной и красивой, если посыпать на грядку это удобрение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Подкармливать свеклу нужно с момента посадки на грядку
Подкармливать свеклу нужно с момента посадки на грядку. Фото pixabay.com

Нельзя использовать любые удобрения

Для свеклы есть немного полезных советов, которые на самом деле работают. Чтобы обеспечить ей здоровый рост, нельзя применять любые удобрения.

Необходимо знать о правильном питании свеклы с самого момента ее посадки в грядку. Применение полезных подкормок будет способствовать росту свеклы и улучшит качество урожая, пишет ukr.media.

Чем подкормить свеклу: правила удобрения почвы

Наилучшее время для начала удобрения почвы — осень. Если почва на участке кислая при весенней подготовке грядок к посадке, можно использовать известь или доломит. Эти удобрения улучшают структуру почвы и стимулируют рост растений.

Перед высевом семян свеклы весной, полезно внести на грядки древесную золу, которая содержит ценные минералы. Органические удобрения, такие как гумус, перегной или компост, можно использовать в течение всего сезона, начиная с осени, чтобы обеспечить почву необходимыми питательными веществами.

Ранее "Телеграф" писал, почему свеклу полезно высаживать возле чеснока — названа причина полезного соседства.

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