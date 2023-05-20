Свекла вырастет вкусной и красивой, если посыпать на грядку это удобрение
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Нельзя использовать любые удобрения
Для свеклы есть немного полезных советов, которые на самом деле работают. Чтобы обеспечить ей здоровый рост, нельзя применять любые удобрения.
Необходимо знать о правильном питании свеклы с самого момента ее посадки в грядку. Применение полезных подкормок будет способствовать росту свеклы и улучшит качество урожая, пишет ukr.media.
Чем подкормить свеклу: правила удобрения почвы
Наилучшее время для начала удобрения почвы — осень. Если почва на участке кислая при весенней подготовке грядок к посадке, можно использовать известь или доломит. Эти удобрения улучшают структуру почвы и стимулируют рост растений.
Перед высевом семян свеклы весной, полезно внести на грядки древесную золу, которая содержит ценные минералы. Органические удобрения, такие как гумус, перегной или компост, можно использовать в течение всего сезона, начиная с осени, чтобы обеспечить почву необходимыми питательными веществами.
Ранее "Телеграф" писал, почему свеклу полезно высаживать возле чеснока — названа причина полезного соседства.