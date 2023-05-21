Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: на Водолеев прольется изобилие, а Овны могут потерять работу

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Конец мая может ознаменоваться у многих денежными трудностями и потерями, однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Повешенный

Вас вскоре может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Телец — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Близнецы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Рак — перевернутая Звезда

Возможно, Ваше финансовое положение не безнадежно, но Вы так устали, что хотите просто опустить руки. Карта говорит, что если Вы сможете двигаться и работать дальше, то улучшите ситуацию.

Лев — Король мечей

Эта карта обещает, что Вы сможете добиться успехов на своем поприще, будете успешны в рабочих делах, а все переговоры принесут положительный результат.

Дева — перевернутый Туз пентаклей

Обычно это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Весы — Семерка кубков

Эта карта называется Владыкой призрачного успеха, и она предупреждает, что Вы можете погрязнуть в иллюзиях и тратить время и силы на то, что не принесет плодов. Также есть вероятность, что Вы станете жертвой мошенников.

Скорпион — Восьмерка кубков

На следующей неделе Вас может ожидать застой в делах, необходимость смены сферы деятельности, прощание с нерентабельными проектами.

Стрелец — Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.

Козерог — Пятерка кубков

В течение следующей недели Вы можете столкнуться с убытками или непредвиденными расходами, или же получить меньший гонорар, чем рассчитывали, — однако не стоит сильно беспокоиться, это будет иметь временный характер. Также возможно получение прибыли, которое Вас огорчит (например, наследства).

Водолей — Императрица

Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Если у Вас дома были какие-то неурядицы или суматоха, на неделе все может уравновеситься. Также возможен рост доходов, при этом денег может хватать не только на необходимые вещи, но еще и может что-то остаться, чтобы побаловать себя.

Рыбы — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и пророчит Вам простую аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.