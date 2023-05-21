Свет в конце туннеля: дела этих знаков Зодиака вскоре резко улучшатся по картам Таро

У них может получиться разрешить старые проблемы и наконец улучшить свою жизнь

Май в 2023 году многим принес трудности и неприятности, однако под конец месяца у некоторых дела могут резко пойти вгору, — проблемы решатся и жизнь в целом станет радостнее.

Это касается Раков, Весов, Скорпионов и Водолеев, говорит расклад Таро, который "Телеграф" составил на неделю с 22 по 28 мая.

Ракам выпала Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то в последнюю неделю мая это может измениться.

Весам выпала перевернутая Луна

В этом положении карта прогнозирует, что вскоре появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Скорпионам выпал Король кубков

Это карта обещает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что на следующей неделе Вы повстречаете кого-то особенного.

Водолеям выпала перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что скоро у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, начнете выздоравливать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.