У кого День ангела 22 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 22 мая, в 2023 году отмечается Всемирный день готов, Международный день биологического разнообразия, День Шерлока Холмса. Кроме того, носители семи имен в этот день празднуют свои именины.

Мужские именины 22 мая

Василий, — имя греческого происхождения, которое переводится как "царь" или "царский".

Гавриил, — это имя имеет древнееврейское происхождения и переводится как "Божий воин". Также в мире распространена такая форма этого имени как "Габриэль". 22 мая почитается младенец Гавриил Белостокский, Слуцкий.

Дмитрий, — это популярное на сегодня имя пришло из Древней Греции и буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иосиф, — это имя произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог прибавил". 22 мая церковью почитается преподобный Иосиф Оптинский.

Николай, — древнегреческое имя, что значит "победитель народов". 22 мая почитается чудотворец Николай Мирликийский и преподобномученик Николай Вунени.

Семен (Симон), — это две формы одного еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 22 мая почитается преподобный Шио (Симеон) Мгвимский.

Женские именины 22 мая

Акилина (Акулина), — красивое, хоть и редкое на сегодняшний день имя латинского происхождения, которое переводится как "орлица".

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