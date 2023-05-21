Огурцы тут же пойдут в рост: каким самодельным раствором подкормить растение

Чтобы ускорить рост огурцов, нужно поддержать культуру полезными микроэлементами

Одна из наиболее неприхотливых культур на огороде – огурцы. Как и другие растения, овощ нуждается в удобрениях. К тому же, необязательно покупать химикаты, а лучше сделать натуральную самодельную подкормку.

Чтобы огурцы быстро пошли в рост, опытные огородники удобряют их особым раствором. Рецептом подкормки поделился журнал "Вона".

Огурцы будут лучше расти и обеспечат вам роскошный урожай, если поддержать культуру необходимыми элементами, в числе которых азот, фосфор и калий. Не спешите отправлять в магазин, ведь один самодельный раствор-подкормка вмещает в себя все эти элементы.

Чем удобрять огурцы? Для приготовления удобрения вам нужны одуванчики, крапива, дрожжи и вода. Приготовить подкормку для огурцов очень просто:

Отделите цветы и листья от стеблей молодых одуванчиков и крапивы. Залейте травы ведром воды. Оставьте на несколько дней. Вода должна поменять цвет и запах. Добавьте к зеленой смеси 1-2 ст. л дрожжей в расчете на 10 л воды. Оставьте на 1-2 дня, чтобы произошел процесс брожение. Разбавьте раствор, который у вас получился, водой (1 часть к 10 частям воды).

Поливать огурцы самодельным раствором следует каждые две недели. Это удобрение ускорит рост культуры и укрепит растения. Вы будете приятно удивлены урожаем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о рецепте рисового удобрения для огурцов. А еще мы писали, чем поливать огурцы, чтобы повысить урожайность.