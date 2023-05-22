Таких всего два: каким знакам Зодиака круто повезет с деньгами на этой неделе по картам Таро

Успех будет сопровождать представителей этих знаков

Конец мая в 2023 году обещает быть весьма непростым в финансовом плане и ознаменоваться рядом сложностей, но не для всех, — два знака Зодиака наоборот смогут улучшить свое материальное положение.

Во всяком случае, именно так говорит финансовый расклад Таро, который "Телеграф" составил для всех знаков Зодиака на неделю с 22 по 28 мая 2023 года.

Львам выпал Король мечей

Еще этот аркан называется "Власть", — он говорит, что на следующей неделе Вы сможете решить все рабочие вопросы жестко и талантливо, будете действовать с холодной головой и горячим сердцем, и не упустите перспективные и удачные проекты. Деньги могут начать просто липнуть к Вашим рукам.

Водолеям выпала Императрица

Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Если у Вас дома были какие-то неурядицы или суматоха, на неделе все может уравновеситься. Также возможен рост доходов, при котором денег будет хватать не только на необходимое, но и будут оставаться средства, чтобы побаловать себя.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.