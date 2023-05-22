День Николая Чудотворца: не делайте этого 22 мая, если не хотите навлечь на себя неудачи

На Николая Вешнего не стоит вспоминать плохие события из жизни и выяснять отношения с другими

Ежегодно, 22 мая, христиане отмечают праздник святого Николая Чудотворца. В этот день православные верующие вспоминают важное событие, произошедшее в 1087 году — перенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мира Ликийских в город Бар. В народе эту дату называли днем Николы Вешнего (Весеннего).

Святой Николай считается покровителем моряков. Казаки испытывали глубокое почтение к нему и обязательно обращались к Чудотворцу в молитвах перед тем, как отправиться в плавание по морю. Также святому молятся о благополучии, о даровании любви, об излечении от недугов.

В Николу Вешнего принято надевать чистые, новые вещи. Это также благоприятный день, когда можно планировать свадьбу. В соответствии с народной традицией, в этот весенний праздник принято умываться утренней росой, чтобы сохранить красоту и здоровье на протяжении многих лет.

Что нельзя делать 22 мая на Николая Чудотворца

Прикасаться к острым и режущим предметам — будет ссора.

Отказываться в помощи и милостыне — самим можно оказаться на месте нуждающихся.

Убивать пауков — может привести к серьезной болезни или разладу в семейной жизни.

Грустить, страдать, вспоминать плохие события из жизни — такое состояние может закрепиться надолго.

Ссориться, выяснять отношения, ревновать, устраивать потасовку — такое поведение может привнести в жизнь участников скандала неурядицы и проблемы.

Обижать детей, бездомных, слабых, животных — обидчик сам пострадает, а окружающие могут отвернуться.

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