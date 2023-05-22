Укр

День Николая Чудотворца: не делайте этого 22 мая, если не хотите навлечь на себя неудачи

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
845
Никола Вешний отмечается ежегодно 22 мая Новость обновлена 22 мая 2023, 07:03
Никола Вешний отмечается ежегодно 22 мая. Фото ysia

На Николая Вешнего не стоит вспоминать плохие события из жизни и выяснять отношения с другими

Ежегодно, 22 мая, христиане отмечают праздник святого Николая Чудотворца. В этот день православные верующие вспоминают важное событие, произошедшее в 1087 году — перенесение мощей святого Николая Чудотворца из Мира Ликийских в город Бар. В народе эту дату называли днем Николы Вешнего (Весеннего).

Святой Николай считается покровителем моряков. Казаки испытывали глубокое почтение к нему и обязательно обращались к Чудотворцу в молитвах перед тем, как отправиться в плавание по морю. Также святому молятся о благополучии, о даровании любви, об излечении от недугов.

В Николу Вешнего принято надевать чистые, новые вещи. Это также благоприятный день, когда можно планировать свадьбу. В соответствии с народной традицией, в этот весенний праздник принято умываться утренней росой, чтобы сохранить красоту и здоровье на протяжении многих лет.

Что нельзя делать 22 мая на Николая Чудотворца

  • Прикасаться к острым и режущим предметам — будет ссора.
  • Отказываться в помощи и милостыне — самим можно оказаться на месте нуждающихся.
  • Убивать пауков — может привести к серьезной болезни или разладу в семейной жизни.
  • Грустить, страдать, вспоминать плохие события из жизни — такое состояние может закрепиться надолго.
  • Ссориться, выяснять отношения, ревновать, устраивать потасовку — такое поведение может привнести в жизнь участников скандала неурядицы и проблемы.
  • Обижать детей, бездомных, слабых, животных — обидчик сам пострадает, а окружающие могут отвернуться.

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Николай Чудотворец