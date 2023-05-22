Загубите весь урожай: как нельзя сажать кабачки

Некоторые ошибки дачника могут ему стоить урожая кабачков

Кабачки довольно неприхотливое растение. Но, как и все остальные культуры, требует правильного места посадки и ухода.

Опытные дачники знают, что кабачки нельзя сажать там, где раньше росли тыква, дыни и арбузы. В противном случае плодов вы не дождетесь. Причем высаживать в такую почву кабачки нельзя на протяжении 4 лет.

Если хотите собрать богатый урожай кабачков, посадите их там, где раньше росла картошка, свекла, морковь или репчатый лук.

Повышенная влажность также может губительно сказаться на кабачках. В сырую и холодную погоду иммунитет растения снижается. Защитить кабачки от сырости поможет укрывание их пленкой. А вот чтобы растение нормально перенесло жару, кабачки опрыскивают теплой водой и раствором борной кислоты — 2-3 грамма на 10 литров воды.

Не сажайте кабачки слишком плотно. Иначе они будут недостаточно проветриваться, недополучать солнечный свет и загнивать. Если же посадка густая, удалите старые листья кабачков.

Для роста кабачков важны такие макроэлементы, как йод и бор. Поэтому нужно обработать растения раствором из борной кислоты и раствором йодистого калия из расчета 2 грамма элемента на 10 литров воды. Дачники с опытом советуют смешать эти ингредиенты в одном растворе. В первый раз удобрение вносится через 10 дней после всходов, второй раз — через неделю.

А вот когда вы соберете урожай, вам наверняка пригодится рецепт старинного закарпатского супа из кабачков.