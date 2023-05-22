Урожая не ждите: частая ошибка дачников при посадке картофеля

Узнайте, можно ли сажать картофель на одном и том же участке два раза подряд

При выращивании картофеля многие огородники допускают ошибку: сажают культуру на одном и том же месте второй сезон подряд. Из-за этого почва "не отдыхает", что негативно сказывается на урожае.

Если хотите вырастить много вкусного и здорового картофеля, не стоит размещать ряды с корнеплодами там же, где и в прошлом году. Об этом сообщает издание Express.

Можно ли сажать картофель на одном и том же месте два раза подряд? Нет, следует избегать посадки картофеля на одном и том же месте каждый год с одной и той же почвой, так как это увеличивает вероятность появления вредителей и болезней.

Одна из наиболее распространенных болезней у картофеля – фитофтороз, этот грибок может уничтожить весь урожай. Так, если на листьях картофеля появились темные пятна, их нужно быстро удалить и выбросить, чтобы остановить распространение инфекции. Рекомендуется чередовать культуры, чтобы свести к минимуму вероятность заболевания, а еще попробуйте размещать растения дальше друг от друга.

Фитофтороз любит влагу, поэтому лучшее время для полива – ранее утро. Так лишняя вода точно испарится на солнце. Кроме того, не забывайте о дренаже почвы.

Еще одна причина, по которой картофель нельзя сажать на одном и том же месте, заключается в том, что растение не получит достаточного количества питательных веществ. Когда корнеплоды растут, то забирают много полезных микроэлементов из земли. Важно, чтобы грунт пополнился этими веществами, а уже потом можно высаживать на нем картофель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важности выбора "соседей" для овощей на огороде. Свои рекомендации нужно знать и при посадке картофеля.