Как сделать гель, который отстирает любые пятна, за сущие копейки: рецепт домашнего средства для машинки

Можно в разы сэкономить на покупных порошках и гелях

Для того чтобы сэкономить деньги на покупке порошков и гелей для стирки и достичь высокого качества стирки, рекомендуем изготовить собственное моющее средство для стиральной машины. Ранее мы писали, как приготовить стиральный порошок своими руками.

Моющий гель для стирки в машинке можно сделать легко и недорого, при этом его эффективность будет не хуже магазинного варианта. Себестоимость такого домашнего средства — сущие копейки, пишет cpykami.

Рецепт супергеля для стирки из недорогих подручных средств

Измельчите 100 грамм мыла, предпочтительно хозяйственного, качественного детского или другого на ваш выбор. Учтите, что аромат геля, а соответственно и вещей, будет зависеть от выбранного мыла. Влейте 4 литра воды и поставьте на огонь. Дождитесь полного растворения мыла, затем постепенно добавьте 5 столовых ложек кальцинированной соды, по одной ложке за раз. Выключите плиту, снимите емкость с огня и оставьте на ночь для остывания. За это время гель должен хорошо загустеть. Чтобы придать ему более густую консистенцию, взбейте его погружным блендером и перелейте в удобную емкость. Перед каждым использованием встряхните немного бутылку с гелем, чтобы он стал более густым. Для одной стирки потребуется от 2 до 4 колпачков геля, в зависимости от объема белья и степени загрязнения.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно стирать вещи в машинке, чтобы они не пускали краску. Также мы рассказывали, почему не рекомендуется стирать вещи в экспресс-режиме.