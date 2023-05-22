Совет для тех, у кого маленький сад: какие растения посадить на небольшом участке

Если высадить много разных видов цветов, сад не будет казаться цельным

Если у вас есть небольшой сад, не стоит беспокоиться. Важно только разумно подойти к выбору растений, и ваш сад будет приносить радость на протяжении всего сезона. Также стоит знать, какие растения нельзя высаживать в саду.

Для небольших садов существуют рекомендации по выбору травянистых растений, пишет bb.lv. Если вы будете придерживаться следующих пяти советов, то даже небольшая территория преобразится в комфортное и приятное место, идеальное для отдыха.

Выбирайте растения, которые быстро растут

Среди таких растений можно выделить барвинок малый, котовник жилковатый, лилейник и гвоздику-травянку. Посадив их, вы не только сможете сэкономить на материалах для посадки, но и быстро заполнить нужную территорию.

Учитывайте агрессивность растений

Например, колосняк песчаный красив, но проявляет агрессивное поведение, и его рост быстро прогрессирует, подавляя другие виды растений. Если вам необходимо именно это растение, продумайте систему ограничений, чтобы оно не охватывало всю доступную территорию.

Подбирайте растения, различные по декоративности

Для достижения разнообразия и интересных изменений в цветовой гамме в течение сезона необходимо использовать как цветущие декоративные растения, так и растения с декоративными листьями. К ним относятся сорта хосты, гейхеры. К цветущим декоративным растениям — кореопсисы, тысячелистники, котовник фассена и другие.

Кореопсис украсит ваш маленький сад

Используйте луковичные и первоцветы

Луковичные растения и первоцветы — это превосходное решение для небольшого сада. Разнообразные сорта тюльпанов, нарциссов, мускари, галантусов, медуниц и крокусов привнесут яркости на участок с начала весны, когда на земле еще лежит снег.

Не перегружайте сад

Лучше выбирать растения с общей видовой характеристикой, но для единого стиля различающиеся по цвету и размеру. Если в саду будет много разнообразных видов, он не будет выглядеть гармонично и цельным.

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