Посадите морковь и лук рядом, чтобы решить две главные проблемы

Очень хитрый способ, который стоит знать начинающим огородникам

Морковь и лук обладают уникальными свойствами, которые помогают им расти здоровыми. Ранее мы рассказывали, почему полезно сажать морковь возле чеснока, а теперь поговорим о полезном соседстве овоща с луком.

Это хитрый способ в огородничестве, который способен решить сразу две проблемы. Об этом пишет radiotrek.

Польза лука для моркови

Серная кислота, присутствующая в луке, способна отпугивать различных вредителей, включая листовок, муравьев и жуков. Кроме того, лук способен защитить морковь от корневой гнили, вызванной грибками, а также предотвратить появления медведок, тли и морковной мухи.

Польза моркови для лука

Если морковь и лук высажены рядом, то морковь будет предотвращать выпадение перьев лука. Кроме того, морковь защитит лук от мухи и будет продолжать благополучно расти после уборки луковиц.

Отметим, что лук — неотъемлемая часть многих кулинарных рецептов и богатый источник витаминов и минералов. Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить лук в мае.