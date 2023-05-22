Клубника порадует щедрым урожаем: какими двумя натуральными продуктами удобрить кусты

Часто клубника страдает от серой гнили, но проблему легко решить

Вырастить вкусную и здоровую клубнику не так уж просто. Урожаю может настать конец, если растение заболеет распространенной инфекцией. Серая гниль уничтожит ягоды, но есть способы этому противостоять.

Чтобы клубника росла здоровой и не гнила, удобрите ею двумя самодельными подкормками. Об этом пишет журнал "Вона".

Вариант первый – подкормить клубнику порошковой горчицей. Для этого смешайте 5 л воды и 3 ст. л. горчичного порошка. Оставьте смесь на пару суток. Разбавьте концентрат еще в 5 л воды. Полученным раствором обрабатывайте клубничную плантацию на вашем участке.

Вариант второй – удобрение клубники раствором на основе чеснока. Вам нужно измельчить две крупные головки чеснока (вместе с шелухой), это легко сделать, к примеру, с помощью мясорубки. Добавьте массу в 5 л воды. Оставьте на два дня. Влейте еще 5 л воды, процедите и тут же поливайте клубнику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поливать клубнику. А еще мы писали, какая натуральная подкормка подсластит вкус клубники.