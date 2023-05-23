Симонов день: что нежелательно делать 23 мая, чтобы не стать нищим

В этот народный праздник нельзя трогать землю, чтобы не потревожить ее

В этот вторник православные христиане отмечают память апостола Симона Кананита — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. В народе день 23 мая прозвали Симоновым.

В старину считалось, что сама земля отмечает свой день рождения, и ее следовало не трогать. Нельзя было пахать, копать, но можно было сеять пшеницу, заниматься другими делами, не связанными с обработкой земли.

Согласно народным верованиям, 23 мая растения приобретают исцеляющие свойства, поэтому наши предки в этот день собирали травы и корни. Прежде чем отправиться за ними, человек должен был тщательно вымыться в бане и надеть чистую одежду. Ходить босиком по полю в Симонов день считалось благодатным действием: люди верили, что таким образом можно излечить болезни и получить энергию от земли.

Что нельзя делать 23 мая в Симонов день

Тревожить землю, иначе урожая не будет.

Прятать деньги – считалось, что их обязательно найдут и украдут.

Чтобы кошелек был пуст — удача отступит от своего обладателя.

Тратить много денег, делать крупные покупки, иначе придется жить в долг.

Лениться, особенно когда дело касается уборки дома — в жизни воцарится хаос.

Пересаживать комнатные растения — могут не прижиться и погибнуть.

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