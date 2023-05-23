Главное вовремя удобрить: натуральные подкормки, которые не дадут вашему луку пустить желтые стрелы

Эти удобрения дают очень хороший результат.

Какой дачник не хочет, чтобы его урожай лука всегда был большим, красивым и без всякой гнили и пожелтения. Это достаточно выносливое растение, однако и оно хочет, чтобы за ним ухаживали. Если вовремя внести нужные удобрение, урожаю можно будет только позавидовать.

Как отмечает портал prostoway, у каждого огородника есть свои собственные методы, которые они используют для улучшения урожайности и состояния растений. Однако сегодня рассказываем о четверке "лидеров" среди удобрений, которые используют чаще всего против гнили и желтых стрелок.

Чем подкормить лук, чтобы не было желтых стрелок

Коровяк

Соль

Йод

Мочевина

Отметим, что при удобрении важно соблюдать правильные пропорции для приготовления подкормок. К примеру, чтобы приготовить раствор из коровяка, берите 60 г средства на 10 л воды. Полученный раствор используйте для полива.

Мочевину разводите в количестве 25 г на 10 л воды, а соль — 1 стакан растворяйте в 10 л воды и поливайте грядки. Что касается йода: его нужно развести всего 10 мл в небольшом количестве воды, а затем полученный раствор разводить с водой в пропорции 1:10.

Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.