Укр

Осторожно с деньгами: эти три знака Зодиака вот-вот могут стать жертвой мошенников по картам Таро

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Овнам, Тельцам и Весам стоит быть осторожнее на этой неделе
Овнам, Тельцам и Весам стоит быть осторожнее на этой неделе

Для представителей этих знаков высок риск попасться на уловки аферистов

Конец мая в 2023 году в целом будет не самым простым, а у некоторых он к тому же может ознаменоваться и проблемами с деньгами, — представителей трех знаков Зодиака могут обмануть.

Как говорит финансовый расклад по картам Таро, который "Телеграф" составил на неделю до 28 мая включительно, этими знаками могут стать Овен, Телец и Весы.

Овнам выпала карта Повешенный

Эта карта предупреждает, что Вас вскоре может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Также стоит быть бдительным с документами, поскольку на этой неделе высок риск стать жертвой финансовой махинации.

Тельцам выпал перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Весам выпала Семерка кубков

Эта карта называется Владыкой призрачного успеха, и она предупреждает, что Вы можете погрязнуть в иллюзиях и тратить время и силы на то, что не принесет плодов. Также есть вероятность, что Вы станете жертвой мошенников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.

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#Прогноз Таро