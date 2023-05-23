Чем подкормить клубнику, чтобы урожая было больше: три народных метода

Необязательно использовать химикаты, чтобы поддержать клубнику

Выращивание клубники требует от дачников много усилий. Чтобы урожай оправдал труды, важно удобрять растение. Не стоит тратиться на химикаты из магазина, ведь есть эффективные натуральные подкормки.

Опытные дачники рекомендуют использовать проверенные народные методы. Приготовить полезные подкормки легко своими руками, пишет ресурс "Зелена садиба".

Несмотря на разнообразие препаратов для удобрения, многие огородники продолжают использовать народные средства. Клубника порадует роскошным урожаем, если подкормить ее тремя самодельными средствами.

Народные методы удобрения клубники:

Йод. Приготовьте раствор из 1 капли йода на 1 л воды, покрывайте жидкостью листья до начала плодоношения.

Приготовьте раствор из 1 капли йода на 1 л воды, покрывайте жидкостью листья до начала плодоношения. Дрожжи. Смешайте "забродившие" 10 г сухих дрожжей, 100 г варенья (или другой подсластитель), 1 ведро воды. Разведите концентрат в пропорции 1 к 10.

Смешайте "забродившие" 10 г сухих дрожжей, 100 г варенья (или другой подсластитель), 1 ведро воды. Разведите концентрат в пропорции 1 к 10. Кисломолочные продукты. Смешайте 1 л кефира или йогурта с 10 л воды.

Натуральные удобрения можно чередовать с минеральными и органическими. Благодаря такой поддержке растение пойдет в рост, а урожайность удастся увеличить в несколько раз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как предотвратить появление серой гнили на клубники. Если опрыскивать растение особым раствором, инфекций будут не страшны. А еще мы писали, каким удобрением подсластить ягоды, чтобы получить вкусный и щедрый урожай клубники.