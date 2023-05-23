Простейшие методы, как прогнать муравьев с огорода: быстро, дешево и эффективно

Необязательно пользоваться агрессивной химией

Вырастить хороший урожай овощей и фруктов на своем дачном участке — задача не из самых простых, ведь различные вредители так и норовят посмаковать плодами раньше времени. Одними из самых надоедливых являются муравьи.

Более того, как отмечает портал prostoway, эти насекомые тесно связаны с другим не менее опасным для урожая вредителем — с тлей. Поэтому, если вы засекли муравейник на огороде, нужно быстро бороться с муравьями.

Как избавиться от муравьев на огороде

Стоит отметить, что муравьи боятся резких запахов, поэтому вам на помощь с борьбой могут прийти некоторые растения. Это может быть петрушка, анис и чеснока. Посадите эти растения в местах, где чаще всего бывают муравейники, и насекомые постепенно покинут ваш огород.

Также отличный помощник в борьбе с муравьями — сажа. Насекомые не любят ее запах, поэтому опытные огородники советуют посыпать междурядья грядок, да и сам муравейник сажей.

И еще один действенный метод – борная кислота. Смешайте этот порошок с медом или вареньем, в соотношении 5 г кислоты на 200 г сладостей. Эту смесь после нанесите тоненьким слоем на мелкую тарелку или пленку и разместите возле муравейников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ваш участок может заинтересовать кротов. К счастью, есть гуманные способы справиться с этим вредителем.