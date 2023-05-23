В каком порядке нужно мыть посуду: простые правила для чистоты на вашей кухне

Мытье посуды является ежедневной рутиной, но уверены ли вы, что правильно выполняете эту работу

Мытье посуды – это несложная, но важная работа, которая помогает поддерживать чистоту и гигиену на кухне. В долгой перспективе правильная мойка позволит сохранить кухонные принадлежности в хорошем виде, если это не та посуда, от которой просто стоит избавиться. Чтобы правильно мыть кухонные предметы, нужно соблюдать некоторые простые правила и советы. В этой статье мы расскажем вам, как эффективно мыть посуду вручную.

Перед мытьем посуды снимайте с ней остатки пищи с помощью вилки или ножа и выбрасывайте их в мусорник или измельчитель. Это облегчит дальнейшую очистку посуды и раковины, а также предотвратит загрязнение воды. Не сливайте жир в раковину, потому что он может застыть и забить трубы, пишет Thespruce.com. Мойте посуду в горячей мыльной воде, начиная с менее грязных предметов. Наполните наполовину раковину горячей водой и добавьте к ней немного моющего. Используйте самую горячую воду, которую вы можете выдержать руками! Укладывайте посуду в воду и очищайте ее с помощью губки или тряпки круговыми движениями. Начинайте с легко загрязненных предметов, таких как стаканы, чашки и столовые принадлежности, а затем переходите к большим и грязным, таким как тарелки, миски, кастрюли и сковородки. После мытья каждого предмета полощите под горячей водой из крана, пока на нем не останется пузырьков. Это поможет снять любые следы мыла и жира. Кладите помытую посуду на сушилку или чистое полотенце и дайте ему полностью высохнуть на воздухе. Или можете протирать его сухим полотенцем или салфеткой для быстрого результата. Не оставляйте мокрую посуду в запертых шкафах. К воде можно добавить немного уксуса. Это придаст посуде блеск. Не оставляйте грязную посуду долго стоять в раковине. Чем длиннее он стоит, тем больше бактерий и мелких букашек появляется на вашей кухне. Прямой путь к антисанитарии.

Напомним, что для ленивых людей, не любящих мыть посуду, существует простой лайфхак. С помощью простого бытового средства можно оставить тарелки чистыми, даже после приема пищи. А одним из сложных по уходу за кухонными предметами является чайник, поскольку в нем собирается накипь. "Телеграф" писал о средстве, которое позволит упростить борьбу с его наслоениями.