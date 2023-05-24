Праздник 24 мая: что нельзя делать на Мокия Мокрого, чтобы не потерять урожай

Этот день подсказывал, какой будет погода предстоящим летом

В эту среду православная церковь почитает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народном календаре — праздник Мокий Мокрый, потому что обычно 24 мая в старину наблюдалась дождливая и прохладная погода.

Большинство народных запретов были связаны с засевом растений. Верили, что если не соблюдать это правило, то град уничтожит весь урожай. Работу на огороде в этот день откладывали, уделяя время дому или отдыху. Вечером вся семья собиралась за одним столом.

Наши предки в этот день смотрели за погодой, чтобы спрогнозировать, каким будет лето. Если шел дождь, тогда оно обещало быть ненастным. Также говорили: "Туман на Мокия — к мокрому лету", "Восход солнца багряный — к грозному, пожарному лету". В то же время дождь 24 мая наделяли особой силой, якобы он дает здоровье и красоту.

Что нельзя делать 24 мая на Мокия Мокрого

Носить одежду черного цвета — запланированные ранее дела обернутся неудачей.

Незамужним девушкам подметать пол — можно "вымести" жениха из своей жизни.

Работать на огороде — урожай будет плохим или вообще пропадет.

Отправляться за покупками — повлечет за собой крупные траты, а приобретенная вещь быстро выйдет из строя.

Признаваться в любви — велика вероятность, что взаимностью вам не ответят.

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