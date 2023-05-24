Чтобы чеснок был размером с кулак, достаточно одной подкормки: рецепт эффективного раствора

Листья станут зелеными, стебли толстыми, а головки крупными

У огородников, которые выращивают чеснок, нередко возникает ситуация, когда листья чеснока становятся желтыми, а стебель теряет свою толщину. Основные причины тому: нехватка элементов питания в почве, переувлажнение или недостаточный полив, болезни и вредители. Спасти урожай могут эффективные подкормки для чеснока.

Одним таким рецептом удобрения поделились на сайте ukr.media. Очень просто исправить недостаток важных питательных веществ с помощью подкормок, содержащих карбамид, который содержит азот, и сульфата магния, содержащего серу и магний.

Рецепт питательной подкормки для чеснока

Для создания эффективного раствора, необходимо взять 10 литров теплой воды с температурой от 35 до 40 градусов. Добавьте 3/4 столовой ложки карбамида и 1/4 столовой ложки сульфата магния. Этого будет достаточным для обработки 1 квадратного метра посадок чеснока.

Уже после первого применения вы заметите положительные изменения: листья станут крупнее и более зелеными, стебель укрепится, и это отразится на размере самой головки чеснока.

Многие дачники жалуются, что чеснок у них сходит мелким и неудачным. Ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать с почвой, чтобы головки чеснока выросли в два раза больше.