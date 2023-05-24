Сочные и хрустящие огурцы будет некуда складывать: чем удобрить овощ

Ускорить рост огурцов поможет самодельная подкормка

Огурцы – довольно неприхотливая культура на огороде, но, как и все другие, требует ухода, правильного полива и удобрений. Если вы не сторонник минеральных подкормок, то обратите внимание на одну натуральную альтернативу.

Опытные огородники удобряют огурцы раствором на основе черного хлеба, благодаря чему овощи тут же идут в рост. Приготовить подкормку легко своими руками, передает ukr.media.

Подкормка из черного хлеба поможет вам получить роскошный урожай сочных и хрустящих огурцов. Чтобы приготовить удобрение, наполните ведро на две трети нарезанными хлебными корками. Далее следует залить емкость водой и поставить под пресс в теплое место, оставьте в таком виде на 7-10 дней. Таким образом вы получите хлебную закваску. Ее нужно разбавить втрое и добавить в жидкость 10 г обычного универсального удобрения (в расчете на 12 л воды).

Добавим, что у хлебной подкормки для огурцов кислая структура. Лучше всего вносить удобрения на щелочных почвах. Если же у вас высокая кислотность земли на огороде, то добавьте в самодельное удобрение мел или доломитовую муку.

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