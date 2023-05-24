Чудесно растут и без солнца: лучшие овощи и травы, которые можно посадить в тени

Опытные дачники засаживают каждый доступный "квадрат" участка, растения, которые не требуют солнца, вам в этом помогут

Огород обычно располагается прямо под солнцем, но на дачном участке можно освоить и те места, где сохраняется тень или полутень большую часть дня. Не все растения нуждаются в большом количестве солнечного света. Некоторым овощам и травам будет достаточно 3-5 часов в сутки.

Стоит обратить внимание на несколько вариантов растений, который чудесно процветают в условиях тени. Об этом рассказывают опытные дачники издания "Зелена садиба".

Какие растения посадить в тени

Отлично развиваются в полутени листовые салаты, а это рукола, кресс-салат, щавель, шпинат, цикорий. Листья могут быть более мелкими, чем если бы росли на солнце, но зато более сочными по вкусу. Кроме того, не требуют обильного полива.

Капусту опытные дачники называют королевой полутени. Пак-чой, пекинская, брокколи, цветная капуста и кале не будут давать стрелки, если высадить их в месте, которое редко освещает солнце.

Кроме того, смело сейте в более темных местах участка свеклу, морковь, редис, лук (репчатый и порей), селеру, ревень, физалис. Неплохо чувствуют себя при минимальном количестве солнечного света бобовые, в числе которых горох, бобы и фасоль.

Идеальное решение заполнить "квадраты" участка пряными травами. Не страшна тень петрушке, базилику, кориандру, мелиссе, чабрецу, эстрагону, любистку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие деревья нужно высадить возле дома, если хочется приятной тени в летнюю жару. Есть много неприхотливых вариантов.