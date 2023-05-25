Самодельный раствор избавит от главного сорняка на участке: способ опытных дачников

Борьба с сорняками – вечная проблема, но одна манипуляция избавит вас от нежелательного борщевика

Одно из растений-разрушителей на дачном участке – борщевик. Этот сорняк не только мешает росту культур, а и может быть опасен из-за своего сока (вызывает раздражение и волдыри на коже). Однако есть действенный способ избавиться от нежелательной растительности.

Для борьбы с сорняками на огороде и в саду опытные огородники советуют использовать самодельный раствор, он же избавит вас и от борщевика. Об этом пишет "Земляк".

Чтобы устранить борщевик с дачного участка, приготовьте специальный раствор своими руками. Для него понадобятся доступные средства, большинство из которых точно есть у вас в доме. Итак, раствор против сорняков состоит из литра воды, двух пакетов лимонной кислоты, литра уксуса, четырех столовых ложек жидкого мыла и 50 миллилитров спирта. Смешайте все ингредиенты.

Полученную жидкость перелейте в пульверизатор, обработайте этим раствором участки с борщевиком. Проводить опрыскивание рекомендуется в солнечный день, когда нет ветра. Наносить раствор следует конкретно на борщевик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах борьбы с сорняками. Еще одно надоедливое растение – плющ, он может даже разрушать стены. К счастью, с помощью особого спрея из двух компонентов удастся решить проблему.