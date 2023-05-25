Группа "Антитіла" выпустила саундтрек к компьютерной игре, где можно управлять украинскими операторами дронов (видео)

В клипе показаны враги-свиньи, а игроки могут превратиться в персонажей группы

Украинская рок-группа "Антитіла" презентовала трек "Мій сокіл", не менее мощный, чем хит "Фортеця Бахмут". Артисты спели на двух языках, песня стала саундтреками к компьютерной игре немецко-финского продакшена "Death from Above".

Как сообщает пресс-служба группы "Антитіла", в игре будет звучать как украинская, так и английская версии песен. Интересно, что среди персонажей появятся и пять музыкантов коллектива.

По словам артистов, музыкальный стиль песни Death from Above, на украинском — "Мій сокіл" отличается от предыдущих композиций группы и является одним из самых тяжелых в их репертуаре. Цель трека — передать напряженную атмосферу игры и перенести слушателей в мир боевых действий и опасности.

"Когда IT-компания из Германии попросила нас создать песню для игры – мы заинтересовались, потому что и сами любим компьютерные игры. Когда нам сказали, что игроки будут перевоплощаться в украинских пилотов-операторов беспилотников и уничтожать врага сверху, когда мы узнали, что 70% дохода пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины, у нас не было сомнений, участвовать ли в этом", — рассказал лидер группы Тарас Тополя.

В четверг, 25 мая 2023 года, представлено и видео к двум версиям песни. В клипе можно увидеть в анимированной форме ситуации, с которыми действительно встречаются украинские защитники на передовой. Примечательно изображение врага в клипе.

"Враги изображены как орки, свиньи и фактически бесчеловечные создания, которыми по сути они являются, и которые дали название новому явлению во всемирной истории — рашизму. Эта символика подчеркивает глубокое содержание видео, где украинский пилот и оператор дрона уничтожает врага, олицетворяющего угрозу для свободы и независимости", — объясняют в группе.

Так, игру можно найти на платформе Steam. Игроки могут превратиться в пилота, управляющего дроном, или непосредственно играть беспилотным летательным аппаратом, атаковать вражеские позиции и уничтожать врага. Чем дальше игрок будет продвигаться, тем больше отвоевывает оккупированные территории. Отмечается, что 70% вырученных средств от продаж игры будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины и закупку дронов.

Текст песни группы "Антитіла" "Мій сокіл"

Не дощ Падає вниз а жар з-під гвинтів. Мій сокіл в небі завис Полює на чортів Викликає жах Мій пекельний птах Ховай, біжи, втікай поки на двох ногах. Не до сну Коли почав війну Хто хотів мій дім. Піде в землю в нім Хто хотів мій храм Тепер здобич сам Сію вію вогонь і дим На поля ворогам моїм, Металеві летять зерна Вибухає сира земля Доставляю правду в очі І нехай горить вона лоскоче Рідне небо заховає Вороги повзуть а я літаю Не до сну Коли почав війну Хто хотів мій дім. Піде в землю в нім Хто хотів мій храм Тепер здобич сам

Слушатели в восторге от новой работы артистов. В том числе аудитория оценила графику клипа. Вот что пишут пользователи в комментариях в Youtube:

Впечатляет, как всегда: и слова, и музыка, и спецэффекты!

Невероятная энергия!

Великолепная песня и отличная графика! Благодарю Вас и всю вашу команду за ваш труд, за ваши таланты!

Крутая песня, спасибо за ваш жар и пыл.

Ух, как вы мощно мольфарите! Высокая волна энергии, разрушающая врага изнутри! Браво!

Реакция аудитории на клип к песне "Мій сокіл" группы "Антитіла"

Ранее "Телеграф" сообщал, что группа "Антитіла" анонсировала концерт в Крыму. Артисты озвучили дату и место, предварительная продажа билетов начата.