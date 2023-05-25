Давай, до свидания: два простых решения избавиться от муравьев на даче

Насекомые могут нанести серьезный ущерб вашему будущему урожаю

Муравьи считаются полезными насекомыми из-за их способности уничтожать большое количество вредных насекомых. Тем не менее они также могут нанести значительный вред вашему будущему урожаю, так как привлекают на участок тлю.

Справиться с этими насекомыми может быть непросто, но есть несколько проверенных способов устранения муравьев на вашей даче. Эти способы позволяют достичь быстрых и эффективных результатов, пишет biotriks.

Как избавиться от муравьев на даче

1. Борная кислота. Нужно приготовить губительную смесь от насекомых.

В стакане смешиваем немного воды, такое же количество сахара, небольшое количество засахаренного варенья (или меда) и около трети ложки борной кислоты. Тщательно перемешиваем до получения однородной смеси, а затем наносим ее на плотную бумагу или картон. После этого помещаем приманку в места, где часто встречаются насекомые. Процедуру можно повторять несколько раз.

2. Дихлофос. Используется в случае формирования нескольких муравейников.

Берем ведро с водой, внутрь которого помещаем спрей с дихлофосом, после чего нажимаем три раза на сам муравейник. Однако стоит помнить, что нужно ограничить частое использование этого средства, поскольку агрессивные свойства дихлофоса могут негативно сказаться на состоянии почвы.

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