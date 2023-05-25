Благодаря такому поливу огурцы завалят урожаем: из чего состоит подкормка

Полив с особым компонентом в разы повысит урожайность огурцов

Довольно неприхотливое растение, обязательное для любого огорода, огурцы все же требуют удобрений. Чтобы получить роскошный урожай сочных, вкусных, здоровых и хрустящих плодов стоит вносить подкормки. Приготовить раствор легко своими руками.

Для поддержания и ускорения рост огурцов опытные огородники используют дрожжевое удобрение. Рецептом подкормки делится издание "Земляк".

Для приготовления удобрения для огурцов возьмите:

0,5 + 5 литров теплой воды

10 литров чистой воды

1 столовая ложка сухих дрожжей

1 столовая ложка сахара

Что нужно делать? Смешайте в теплой воде дрожжи, они должны полностью раствориться. После добавьте сахар, перемешайте, чтобы порошок растворился. Оставьте раствор в темном теплом месте на пару часов. После следует добавить 5 литров теплой воды и тщательно перемешать. Теперь разбавьте один литр раствора в 10 л чистой воды. Готовой жидкостью следует поливать огурцы. для одного куста будет достаточно 0,5 литра дрожжевого удобрения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, рядом с какими растениями рекомендуется размещать огурцы на огороде. Выбор соседей по грядке очень важен для будущего урожая.