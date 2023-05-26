Масло или сало: найден ответ на вопрос, на чем пожарить самый вкусный картофель

У каждого кулинара свой любимый рецепт, однако существуют общие правила

Хрустящая корочка и нежная мякоть внутри — от такого жареного картофеля трудно отказаться. Да и готовить ее просто: нужно просто очистить картофель, добавить специи – и сытное блюдо готово.

А вот на чем жарить картошку – это сложный вопрос. Кто готовит на масле, кто на сале, а некоторые даже на маргарине или сливочном масле. Вместе с "Бабусиними рецептами" попробуем разобраться, какой вариант самый вкусный.

На чем лучше жарить картошку

Самый вкусный картофель получается, если жарить его на сале – с этим утверждением согласится даже самый требовательный гурман. У такого блюда потрясающий и внешний вид, и аромат.

При приготовлении картофеля на сале самое главное – следить, чтобы блюдо не пригорело. В этом случае можете получить не совсем приятный "подарок" в виде опасных канцерогенных соединений.

Чаще картофель жарят на подсолнечном масле. Здесь следует отдать предпочтение рафинированному маслу – оно не пенится, не горит и обеспечивает равномерное прокаливание продукта.

А вот сливочное масло и маргарин совсем не подходит для жарки картофеля. Оно слишком быстро начинает дымить. При этом сам картофель начинает подгорать сверху, оставаясь сырым и жестким внутри. Если любите вкус сливочного масла, лучше добавить кусочек в конце приготовления.

А вот жаренный на маргарине картофель получается не только невкусным, но и вредным. Дело в том, что при термической обработке происходит распад жиров, входящих в состав маргарина.

При приготовлении вкусного жареного картофеля имеет значение ее нарезка. Если вы ее нарежете правильно — получите картофель фри не хуже, чем в Mcdonalds.