Эти ошибки оставят вас без огурцов: что нельзя делать с растением

Секрет выращивания огурцов раскрыт

Каждый дачник надеется собрать богатый урожай овощей и фруктов. Но кроме вредителей и болезней, стать причиной уменьшения урожая может сам хозяин. Так, неопытные дачники обычно совершают по меньшей мере 4 ошибки, которые влияют на количество и качество выращенных огурцов.

Отсутствие опоры. Лианам огурцов нужно постоянно расти и карабкаться вверх, опора так же нужна для удобства ухода за растением, пишет Telegram-канал Дача. Сад та город UA.

Бесконтрольный рост боковых побегов. Их лучше сразу убирать, чтобы растение не тратило впустую свои ресурсы на их развитие.

Обрезка растения сразу после полива или перед ним. В таком случае места срезов долго не заживают и могут начать гнить, поскольку после полива по растению начинает очень активно циркулировать влага.

Несвоевременная прищипка верхушки, замедляющая рост и развитие растений. По этой причине сбор первого урожая огурцов может задержаться на неделю и даже больше.

Если не совершать вышеперечисленные ошибки и правильно ухаживать за растениями, огурцы будут расти как на дрожжах.

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