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Гороскоп Таро на июнь 2023 для всех знаков: Раки вернут утерянное, а Стрельцам стоит следить за здоровьем

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на июнь 2023 Новость обновлена 26 мая 2023, 11:49
Сделали расклад Таро для каждого знака Зодиака на июнь 2023

Начало лета многим принесет хорошие новости

Первый месяц лета в 2023 году некоторым принесет депрессивное настроение и потери, однако другим наоборот даст шанс начать новую жизнь и добиться успехов в начинаниях.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на июнь 2023 года для всех знаков Зодиака.

В этот раз в общем раскладе выпали такие карты

Овен — перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Телец — перевернутая Четверка жезлов

Это карта еще называется "Владыка завершенной работы" и в обоих положениях она несет в себе только положительное значение, обещает процветание, отдых, блаженство и успешное завершение задуманного.

Близнецы — Король мечей

Еще эта карта известна как "Власть". Она говорит, что в ближайшее время судьба может устроить Вам "экзамен", небольшое испытание, но силой ясного ума и решительности Вы справитесь с ним.

Рак — перевернутая Пятерка кубков

В обычном положении эта карта называется "Владыка недостатка в наслаждениях" и она обещает потери, однако Вам она выпала перевернутой, что является добрым знаком. В ближайшие недели к Вам вернется что-то утерянное, — это может быть как утерянная радость жизни или уверенность, так и человек, с которым Вы давно не общались.

Лев — перевернутая Императрица

В июне в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Дева — Девятка мечей

В ближайший месяц Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Весы — перевернутое Правосудие

В этом положении карта предупреждает, что в июне удача может сыграть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог Вам не понравится.

Скорпион — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Стрелец — перевернутый Туз мечей

Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Козерог — Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Водолей — Двойка мечей

На карте Вы можете увидеть женщину, которая вооружившись отгородилась от всего, что происходит вокруг. Постарайтесь взять с нее пример в ближайшем будущем. Есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или возникнет необходимость принимать важное решение, — абстрагируйтесь и повремените, сейчас велик шанс наделать глупостей.

Рыбы — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас в июне будет отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.

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