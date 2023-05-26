Соблюдайте эти правила и помидоры засыпят вас щедрым урожаем: как правильно высаживать рассаду

Ничего сложного в посадке помидоров нет

Конец мая и начало июня — это тот "золотой" период, когда все дачники занимаются высаживанием рассады на своих огородах. К этому времени земля уже хорошо прогрелась, да и ночью больше нет заморозков. И сегодня мы хотим рассказать вам, как правильно сажать помидоры.

Ничего сложного нет, отмечает портал prostoway, однако некоторых правил все же стоит придерживаться, чтобы рассада наверняка прижилась. Что это за правила — читайте далее.

Как правильно высаживать рассаду помидоров

Первое — перед высадкой обязательно полейте рассаду, чтобы ее легко было достать из сосуда, в котором она росла. Для высадки выбирайте пасмурный день, ведь так растениям будет комфортнее приживаться.

Обязательно контролируйте расстояние между кустами помидоров. Оно должно быть не менее 50 сантиметров. Не лишним будет положить в каждую лунку немного удобрений. Стоит отметить, что лунка под рассаду помидоров должна быть желательно полулежащая, ведь так помидор выпускает дополнительные корни и быстрее приживается.

И конечно же не забывайте поливать рассаду. Обязательно проведите полив через неделю после посадки.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока, который отпугивает вредителей, и тормозит развитие патогенных грибов и бактерий.