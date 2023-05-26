Забудьте о поте этим летом: как приготовить тоник из натуральных ингредиентов

Спасает в жару от повышенной потливости и запаха пота

Не стоит огорчаться, если в самый неподходящий момент закончился дезодорант. Существуют несколько безопасных и органических заменителей, к примеру, в виде тоника от повышенной потливости и неприятного запаха.

В знойное лето не будет сильного выделения пота, и даже если он будет присутствовать, с этим натуральным средством неприятного запаха не возникнет. Об этом пишет cpykami.

Рецепт натурального тоника от повышенной потливости

Вам понадобится горсть лавровых листьев. Положите их в 1 литр горячей, но не кипящей воды. Оставьте настаиваться в течение 24 часов. После этого, чтобы приготовить тоник, отлейте 100 мл настоя и добавьте 1-2 столовые ложки лимонного сока. Перелейте полученную смесь в бутылочку с распылителем. Нанесите этот натуральный тоник на чистую кожу всего тела. Такое средство обеспечит вам защиту минимум на 5 часов.

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