Забудьте про покупные кондиционеры для белья: рецепт натуральной альтернативы из подручных средств
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Отличный способ, чтобы сохранить мягкость белья и продлить срок службы стиральной машины
Если вы ищете недорогой или недорогой кондиционер для белья, который сделает ваше белье более шелковистым, то ходите не по магазинам, а загляните к себе на кухню. Оказывается магазинный кондиционер легко заменить подручными средствами.
Как известно, вода содержит известковый налет, который может легко проникнуть в ткань вашей одежды. Чтобы этого избежать, можно приготовить самодельный кондиционер на основе уксуса, пишет santeplus.
Благодаря своим смягчающим свойствам этот натуральное антиизвестковое средство является более экономичным и более экологичным решением. Более того, это также отличный союзник, который поможет вам ухаживать за вашей стиральной машиной, избавляясь от известкового налета.
Как приготовить натуральный кондиционер для белья
Вам понадобится:
- 60 мл чистой воды;
- 300 мл белого уксуса;
- 5-10 капель эфирного масла на ваш выбор;
- Бутылка для хранения кондиционера для белья.
Как приготовить:
- Налейте воду в многоразовую бутылку или фляжку и добавьте белый уксус;
- Смешайте до получения идеально однородного раствора;
- Добавьте от 5 до 10 капель эфирного масла по вашему выбору, чтобы ароматизировать кондиционер для белья;
- Энергично все встряхните и все, кондиционер для белья готов к использованию!
Для освежающего и еще более приятного запаха оставьте кондиционер для белья на целый день перед использованием.
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