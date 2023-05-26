Забудьте про покупные кондиционеры для белья: рецепт натуральной альтернативы из подручных средств

Отличный способ, чтобы сохранить мягкость белья и продлить срок службы стиральной машины

Если вы ищете недорогой или недорогой кондиционер для белья, который сделает ваше белье более шелковистым, то ходите не по магазинам, а загляните к себе на кухню. Оказывается магазинный кондиционер легко заменить подручными средствами.

Как известно, вода содержит известковый налет, который может легко проникнуть в ткань вашей одежды. Чтобы этого избежать, можно приготовить самодельный кондиционер на основе уксуса, пишет santeplus.

Благодаря своим смягчающим свойствам этот натуральное антиизвестковое средство является более экономичным и более экологичным решением. Более того, это также отличный союзник, который поможет вам ухаживать за вашей стиральной машиной, избавляясь от известкового налета.

Как приготовить натуральный кондиционер для белья

Вам понадобится:

60 мл чистой воды;

300 мл белого уксуса;

5-10 капель эфирного масла на ваш выбор;

Бутылка для хранения кондиционера для белья.

Как приготовить:

Налейте воду в многоразовую бутылку или фляжку и добавьте белый уксус; Смешайте до получения идеально однородного раствора; Добавьте от 5 до 10 капель эфирного масла по вашему выбору, чтобы ароматизировать кондиционер для белья; Энергично все встряхните и все, кондиционер для белья готов к использованию!

Для освежающего и еще более приятного запаха оставьте кондиционер для белья на целый день перед использованием.

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