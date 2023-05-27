Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: на Раков может обрушиться богатство, а на Близнецов, - тоска

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Первые дни лета в 2023 году для многих ознаменуются новыми встречами, исполнением желаний и хорошими новостями, — для многих, но, к сожалению, все же не для всех.

Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции и не упустите возможность провести время с близкими.

Телец — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным.

Близнецы — Четверка кубков

Эта карта говорит, что на неделе Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Рак — Десятка пентаклей

Поздравляем, ведь второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах.

Лев — Паж жезлов

В ближайшую неделю Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии или полноценная авантюра.

Дева — Четверка жезлов

Второе название карты, — Владыка завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Весы — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас будет отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Скорпион — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Стрелец — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и/или отсутствия особого желания Вы можете филонить как на работе, так и в других аспектах жизни, в связи с чем очень вероятна напрасная трата времени и денег.

Козерог — перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Водолей — перевернутое Правосудие

В этом положении карта предупреждает, что на следующей неделе удача отвернется от Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог Вам не понравится.

Рыбы — Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. На следующей неделе Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.