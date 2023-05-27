Чем нельзя подкармливать растения: ошибки, которые могут испортить ваш урожай

Советы, которые лучше не использовать на практике

В сети есть очень много различных советов и лайфхаков, как и чем можно удабривать растения на своем огороде. Однако все ли они так эффективны и полезны, как об этом пишут и говорят?

Оказывается, некоторые советы из интернета не то, чтобы бесполезные, но и даже могут быть очень вредными для вашего урожая, пишет портал prostoway. Обратите внимание на эти ошибки, и никогда их не совершайте.

Чем нельзя удобрять растения

Одно из самых популярных удобрений является сода. В целях уборки, она действительно достаточно эффективна, а вот на огороде этому порошку не место. Также овощи не любят натрий, который есть в составе соды. При его избытке растения просто перестают развиваться.

Многие огородники используют соль против муравьев, улиток и других насекомых. Однако "белая смерть" этим вредителям не страшна, а растениям и почве эта специя вредит. Соляные растворы хорошо справляются с сорняками, однако на этих участках также после не растут и овощи. К счастью, проблему можно быстро устранить, просто перекопав проблемный участок, добавив в него песок или перегной.

Ранее "Телеграф" писал, какие культуры можно сеять после помидоров. Так как томаты окисляют почву, ее нужно засеивать правильными растениями.