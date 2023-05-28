Натуральные, надежные и дешевые: три эффективных способа, как прогнать муравьев из сада

От этих вредителей нужно избавляться немедленно, ведь они очень быстро размножаются

Если вы не хотите, чтобы ваш участок заполонила колония муравьев, то вам просто необходимо знать эти советы, которые помогут отвадить непрошенных гостей из вашего сада. Будьте уверены, в этих средствах нет ничего токсичного или агрессивного.

Не нужно усложнять себе жизнь или вкладывать деньги в дорогие и токсичные инсектициды, чтобы избавиться от муравьев, пишет santeplus. Рассказываем о натуральных и экологически чистых средствах, которые помогут держать этих насекомых подальше от вашего участка, не загрязняя окружающую среду.

Как избавиться от муравьев

Сода

Это одно из лучших домашних средств. Что нужно делать: найдите путь, по которому часто ходят муравьи, и, возможно, их муравейник. Оттуда посыпьте чайной ложкой пищевой соды в места с интенсивным движением и уже через некоторое время вы заметите, что они "ушли".

Уксус

Сильный резкий запах уксуса быстро отпугнет колонии муравьев. Вам просто нужно наполнить пульверизатор водой и любым уксусом. Распылите его на растения, чтобы отпугнуть муравьев.

Кофейная гуща

Вместо того чтобы выбрасывать кофейную гущу, воспользуйтесь возможностью переработать ее в натуральное средство от муравьев. Плюс это отличное удобрение для растений. Вылейте гущу на места, через которые проходят муравьи, и ее запах сделает всю "грязную работу".

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