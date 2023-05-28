Два будет лучше: почему хитрые хозяйки ставят в ванной сразу две корзины для белья

Лайфхак избавит от не совсем приятной процедуры

Многие хозяйки хорошо знают правила, как лучше ухаживать за одеждой или зачем поливать ее алкоголем.

А еще один лайфхак, который изобрели хитрые хозяйки – это держать в ванной сразу две корзины для белья, пишет информационный ресурс.

Сделать это лучше даже в том случае, если в помещении не очень много свободного пространства.

Казалось бы можно ограничиться использованием одной емкости. Большинство хозяек делают именно так. Однако лучше использовать сразу два приспособления.

Первая емкость – стандартная корзина для белья. Туда следует класть вещи, которые можно постирать "когда накопится много". А вот вторая корзина должна выступать в роли вместилища для вещей, предназначенных для срочной стирки. Иными словами, во вторую корзину нужно отправлять белье, которое следует постирать в ближайшее время: раньше других вещей.

Наличие в ванной комнате сразу двух корзин заметно упрощает жизнь хозяйки: теперь не надо вспоминать, что именно подготовлено для приоритетной стирки. Кроме того, больше не нужно "копаться" в белье, выискивая нужную вещь. Ведь это иногда не совсем приятно делать в некоторых случаях, особенно когда кто-то из семьи слишком активно занимается спортом.

Также следует помнить о еще одном совете, связанном со стиркой: нужно засыпать в машинку оптимальное количество стирального порошка.