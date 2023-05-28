Чем заменить химические удобрения для свеклы: проверенный лайфхак от ученой

При выращивании свеклы можно обойтись без химикатов

Свекла – одна из наиболее неприхотливых культур на огороде, но, как и другие растения, требует правильных удобрений. Если вы не сторонник химических подкормок для овощей, то есть возможность поддержать развитие корнеплода натуральным способом.

В вегетационный период свекла требует особых веществ. Подробнее рассказала доктор сельскохозяйственных наук, сотрудница Национальной академии аграрных наук Оксана Сергиенко "Гречке".

По словам ученой, следует проводить внекорневые подкормки, как только наступит фаза развития 3-4 листков и до начала сезона формирования корнеплода. Если вы не хотите использовать магазинные удобрения, то поливайте свеклу смесью табачной пыли или древесной золы. Частота такого полива – каждые 3-5 дней.

Добавим, что после полива следует проводить разрыхление, особенно внимание уделите междурядью после дождевой погоды. Кроме того, не забывайте прорывать грядки на расстоянии 6-8 см и убирать сорняки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими удобрения нужно посыпать грядки со свеклой, чтобы получить роскошный урожай. А еще мы рассказывали, рядом с какими растениями нежелательно высаживать корнеплод.