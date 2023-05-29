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Когда и как сажать арбузы: шаги, которые помогут вырастить сочный и сладкий урожай

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Секреты выращивания вкусных арбузов в 2023 году
Секреты выращивания вкусных арбузов в 2023 году. Фото pixabay.com

Делимся секретами того, как посадить арбуз семенами грамотно

В летнее время есть возможность высадить арбузы, не выращиваемые в этом году в Херсонской области, на приусадебных грядках. Время посадки этой культуры зависит от климата региона и погодных условий.

Обычно семена сажают в период с конца апреля до начала июня, пишет pixelinform. Основное требование состоит в том, чтобы температура почвы достигла 15-18 градусов Цельсия.

Как посадить арбуз семенами

  1. Выберите разновидность арбуза, которая лучше всего подходит для вашего региона и климата.
  2. Подготовьте семена путем погружения их в воду на протяжении нескольких дней, периодически меняя жидкость. Это способствует их прорастанию.
  3. Определите место для посадки. Арбузы предпочитают солнечное и теплое место, поэтому выберите участок с хорошим освещением и защитой от ветра.
  4. Приготовьте почву: она должна быть плодородной и иметь хорошую дренажную систему. Добавьте компост или перегной, чтобы улучшить ее качество.
  5. Создайте лунки глубиной приблизительно 3-5 см и разместите в них семена на расстоянии около 20 см друг от друга.
  6. Щедро полейте ямы водой и покройте их временной пленкой или пластиковыми бутылками, чтобы создать благоприятные условия, наподобие теплицы.
  7. Будьте внимательны к температуре и влажности. В течение первых нескольких недель поддерживайте температуру в пределах 25-28 градусов Цельсия, а влажность – на уровне около 70%.
  8. Как только растения прорастут, снимите укрытие и позвольте им свободно расти и развиваться.
  9. Постоянно поддерживайте почву влажной, но не переувлажняйте ее.
  10. Когда растения достигнут высоты примерно 30-40 см, прищипните верхушки для стимуляции бокового роста.

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