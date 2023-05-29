Полейте сладкий перец этим средством: урожай вас приятно порадует

Перец требует постоянного ухода и хорошего удобрения

Перец — одна из самых популярных культур на огороде. И это не удивительно, ведь из этого овоща можно приготовить вкуснейшие блюда. Но далеко не у всех дачников получается вырастить большое количество крупных перцев.

Перец нуждается в частых поливах, прополке и распушивании грунта. Немаловажную роль играет наличие хорошего удобрения.

Для получения богатого урожая сладкого перца необходимо удобрять его подкормкой, которую легко приготовить своими силами. Telegram-канал СОДа рекомендует смешать подкормку из золы, перегноя и крапивы.

Такое удобрение будет стимулировать рост перца.

Как сделать удобрение для сладкого перца

Емкость объемом 50 литров на треть заполнить крапивой. Туда же добавить 3 килограмма перегноя и 250 граммов древесной золы. Накрыть емкость крышкой и оставить бродить несколько недель. Массу нужно периодически помешивать.

Перед использованием смесь процедить и смешать с водой в пропорции 1 к 10.

Перед подкормкой грядки с перцем нужно хорошо полить чистой водой. Вносить такое удобрение можно 2-3 раза за сезон. Под каждый молодой кустик нужно вылить 0,5 литра раствора, для взрослого куста дозу увеличивают до 1 л.

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