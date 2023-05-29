Чудо-подкормка для растений и средство против вредителей: три способа использовать яичную скорлупу на огороде

Подручные материалы могут заменить большинство удобрений-химикатов, если знать проверенные лайфхаки

Опытные огородники для получения роскошного урожая используют всевозможные натуральные подкормки, начиная банановой кожурой и заканчивая яичной скорлупой. Последняя, можно сказать, кладезь кальция для растений на дачном участке.

Стоит обратить внимание на три способа применения яичной скорлупы на огороде или в саду. Так вы поддержите рост культур и отпугнете вредителей, пишет "Земляк".

Так, в яичной скорлупе есть много полезных для растений веществ, в том числе кальций, фосфор, фтор, медь и железо. Этот абсолютно натуральный продукт укрепит культуры, а использование скорлупы в качестве удобрения сократит отходы, чтобы хорошо для экологии.

Как использовать яичную скорлупу на дачном участке? Вариант №1: раствор-удобрение для растений. Для этого нужно помыть скорлупу, удалить внутреннюю оболочку, просушить при комнатной температуре и измельчить. Затем залейте 1 л кипятка 5 столовых ложек порошка, который получился из яичной скорлупы. Охладите, оставьте настаиваться в темном месте в течение 5-7 дней, периодически помешивайте. Процедите раствор и поливайте рассаду овощей, а также цветы с периодичностью раз в месяц.

К слову, сам порошок можно добавлять в грунт при посадке капусты, баклажанов, дыни, томатов, перцев. Одной горсти будет достаточно.

Вариант №2: средство против улиток и слизней. Смешайте одну часть порошка из яичной скорлупы и столько же древесной золы. Данную смесь используйте для посыпания между грядками.

Вариант №3: средство против медведки (капустянки). Вам просто нужно смешать порошок и растительное масло. Эту смесь закопайте в междурядье, вредитель сразу же исчезнет.

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