Опрыскивайте огурцы особым раствором, и листья не будут желтеть: секрет опытных дачников
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Если обработать огурцы правильными средствами, проблема с пожелтением листьев исчезнет
Рассада огурцов требует особенного ухода и необходимых удобрений, чтобы растение в будущем принесло роскошный урожай. Частая проблема, с которой сталкиваются огородники в процессе выращивания этого растение, пожелтение листьев.
Если опрыскивать огурцы особым раствором, то листья желтеть не будут. Подробнее рассказывает "Земляк".
Так, справится с пожелтением листьев у огурцов помогут натуральные продукты. Идти в магазин и тратить деньги на химикаты не придется.
Чтобы решить проблему желтых листьев, вы можете приготовить чесночный настой для удобрения огурцов. Для этого измельчите несколько зубчиков чеснока, залейте теплой водой (1 л достаточно), оставьте на одни сутки. Затем процедите жидкость, разбавьте в ведре воды и добавьте немного хозяйственного мыла, которая также часто используется как средство против вредителей. Несколько раз проведите опрыскивание огуречных грядок – и листья "оживут", а в будущем культура порадует вас щедрым урожаем.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения рекомендуется располагать рядом с огурцами на огороде. Соседство очень важно, ведь может или увеличить урожайность, или умножить количество болезней и вредителей.