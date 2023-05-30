Опрыскивайте огурцы особым раствором, и листья не будут желтеть: секрет опытных дачников

Если обработать огурцы правильными средствами, проблема с пожелтением листьев исчезнет

Рассада огурцов требует особенного ухода и необходимых удобрений, чтобы растение в будущем принесло роскошный урожай. Частая проблема, с которой сталкиваются огородники в процессе выращивания этого растение, пожелтение листьев.

Если опрыскивать огурцы особым раствором, то листья желтеть не будут. Подробнее рассказывает "Земляк".

Так, справится с пожелтением листьев у огурцов помогут натуральные продукты. Идти в магазин и тратить деньги на химикаты не придется.

Чтобы решить проблему желтых листьев, вы можете приготовить чесночный настой для удобрения огурцов. Для этого измельчите несколько зубчиков чеснока, залейте теплой водой (1 л достаточно), оставьте на одни сутки. Затем процедите жидкость, разбавьте в ведре воды и добавьте немного хозяйственного мыла, которая также часто используется как средство против вредителей. Несколько раз проведите опрыскивание огуречных грядок – и листья "оживут", а в будущем культура порадует вас щедрым урожаем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения рекомендуется располагать рядом с огурцами на огороде. Соседство очень важно, ведь может или увеличить урожайность, или умножить количество болезней и вредителей.