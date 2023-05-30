Могут встретить любовь и разбогатеть: трем знакам Зодиака неделя готовит приятный сюрприз по картам Таро

Карты обещают этим знакам удачу и неожиданные приятности

Долгожданное начало лета многим приносит радость, однако некоторым в конце мая-начале июня еще и бешено повезет. Трем знакам Зодиака может встретиться настоящая любовь, поступить выгодное предложение, произойти удачное завершение какого-то дела.

Этими знаками являются Овен, Рак и Лев, — во всяком случае, именно так утверждает расклад Таро, который "Телеграф" составил на эту неделю.

Овнам выпал Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной, и она обещает, что на этой неделе может исполниться Ваше давнее желание или встретиться настоящая любовь. Прислушивайтесь к интуиции, она не подведет.

Ракам выпала Десятка пентаклей

Поздравляем, ведь второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта пророчит стабильность, благополучие, и успех в делах.

Львам выпал Паж жезлов

В ближайшую неделю Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии или полноценная авантюра.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в июне по картам Таро.