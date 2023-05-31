Когда сажаем в июне томаты, огурцы и капусту: посевной календарь на месяц
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Успейте высадить популярные культуры на вашем дачном участке
Начало лето – важный этап работ на огороде. Нужно успеть высадить всю рассаду и завершить посевы основных культур до наступления жары. Так вы точно соберете роскошный урожай.
Огородники придерживаются лунного календаря, выбирая даты для посадки растений. В этом месяце выделяют несколько благоприятных и неудачных дней для посева тех или иных овощей. Смотрите посевной календарь на июнь-2023 в материале "Телеграфа".
Посевной календарь на июнь 2023
Первый месяц лета еще позволяет сеять наиболее популярные культуры на огороде. В их числе морковь, свекла, бобовые, томаты, огурцы, тыкву, кабачки. Зелень (укроп, петрушка, базилик или шпинат) также отлично подойдет для июньских работ.
Благоприятные и неблагоприятные дни для посева в июне-2023
- Удачные дни для посадок: 1-3, 6-7, 10-16, 19-30 июня.
- Неблагоприятные дни для посадок: 4-5, 8-9, 17-18 июня.
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